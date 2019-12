El mensaje de Navidad de Carlos Queiroz para Colombia

Este 24 de diciembre, el nacido en Mozambique envió un sentido mensaje con sus deseos para celebrar la Navidad y el año nuevo.

"Feliz Navidad a todos los colombianos, a los aficionados del fútbol y en particular a nuestros jugadores de la Selección. Que sea un momento de felicidad, salud y paz. Y que el año nuevo pueda confirmar los mejores deseos de prosperidad, triunfos y éxitos. ¡Feliz navidad!", afirmó el técnico en sus redes sociales.

Además del técnico de la Tricolor, Radamel Falcao García también se manifestó en sus redes con un mensaje navideño. "Feliz Navidad para todos. Recordar el nacimiento de Jesús le da esperanza a nuestro país", posteó El Tigre.

Feliz Navidad para todos 🎁🎁🎄🎁😄 Recordar el nacimiento de Jesús le da esperanza a nuestro país. 🇨🇴 merry Christmas to all my friends !!! Un abrazo y que recibamos muchos regalos 🤣🎁 pic.twitter.com/3MNIeUWCIN