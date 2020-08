"Fuimos el mejor equipo", estima Nagelsmann

"Es una victoria totalmente merecida, fuimos el mejor equipo. Hemos defendido con una pasión increíble, después de la apertura del marcador hemos estado un poco pasivos, hemos perdido demasiados balones. No supimos aprovechar nuestra oportunidad en ese momento, luego fue mejor", señaló.

"El gol del 2-1 fue con un poco de fortuna (desviado por un defensa rival), pero fuimos el mejor equipo. No recuerdo que el Atlético nos haya puesto en situaciones peligrosas", apuntó.

Nagelsmann dijo estar "muy orgulloso" de sus muchachos.

Marcel Sabitzer, autor del pase del primer gol del Leipzig, también cree que el pase a semifinales fue "merecido".

"Queríamos esta victoria. Queríamos seguir en Lisboa. Sabemos que el París tiene una enorme calidad, pero vamos a esforzarnos al máximo de nuevo", aseguró.

El autor del gol de la victoria en el minuto 88, el estadounidense Tyler Adams, fue el protagonista del día.

"No soy un goleador típico, pero estoy contento de haber podido ayudar al equipo. Antes del partido me habían dicho que no sería titular, pero que debía estar preparado para entrar durante el partido para provocar impacto, así que mi tarea era ayudar", explicó.

El capitán Yussuf Poulsen recordó su trayectoria en el club, al que llegó en 2013.

"Es una historia increíble. Comencé en tercera división, hace siete años. Ahora estamos en semfinales... ¡Nadie ha vivido eso! Es una experiencia fantástica", dijo.