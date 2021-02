"Es magnífico pero no hemos ganado nada", dice Mbappé

"Estamos muy contentos. Es un partido muy importante para nosotros. Queríamos venir aquí y ganar. Es lo que hemos hecho de la mejor manera", dijo a la televisión RMC Sport, tras el partido.

"Siempre he querido dar lo mejor de mí con el PSG, es una camiseta que quiero. No siempre lo he logrado, seguramente todavía tendré partidos malos, pero nunca me voy a esconder. Hoy todo mi trabajo ha dado su fruto", añadió.

Líder en ausencia de Neymar y Ángel Di María, Mbappé encarnó el gran rendimiento de los parisinos, que hasta ahora no había logrado seducir.

"El técnico (Mauricio Pochettino) ha hecho un gran trabajo desde que ha llegado (a principios de enero), ha continuado la labor de Thomas Tuchel, que hizo un gran trabajo con la final (de Champions la temporada pasada). Hemos tenido problemillas, tuvimos la covid, falta de preparación... No podemos dar excusas, pero lo cierto es que tenemos un buen equipo técnico"

"Empezamos a estar mejor físicamente, pero aún no estamos en el pico de nuestra forma. Intentaremos seguir progresando", explicó.

Como en enero, Mbappé evadió las preguntas sobre su futuro, en plena negociación sobre su renovación: "Es de idiotas jugarse el futuro a un partido, que sea bueno o malo. Es ridículo. La verdad es que es una reflexión a largo plazo, no en base a un partido o dos. Siempre he dicho que soy feliz aquí, tras partidos así, aún lo soy más".