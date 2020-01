"Me llevé un susto gordo en Ibiza", asegura Setién

"Me llevé un susto gordo en Ibiza, no voy a mentir", reconoció Setién en rueda de prensa, al recordar la sufrida victoria 2-1 en dieciseisavos de final de la Copa del Rey sobre un equipo de Segunda B (tercera categoría) con un doblete de Griezmann, que marcó el tanto de la victoria en el 90+5.

El entrenador azulgrana, cuyo equipo se vio al borde del precipicio, se expresó así al ser preguntado por el juego de su equipo, a cuyos mandos lleva apenas dos semanas.

"Ya manifesté que el equipo no había estado bien y tenemos cosas que mejorar sin duda", aseguró Setién, antes de afirmar que "necesitamos que muchos jugadores entiendan los detalles para que se produzcan esos cambios, tenemos que incidir en las cosas a las que nosotros le damos importancia".

Setién aseguró no tener la sensación de que el equipo esté lejos de la imagen que tiene en mente para el mismo y rechazó que no genere suficiente peligro.

"El primer partido (contra el Granada en Liga) entiendo que generamos bastante peligro, no se materializó ese peligro en goles, pero generamos bastante, esto no lo pudimos hacer en Ibiza", explicó.

"Estoy seguro de que generaremos peligro suficiente. Luego a ver si podemos transformarlo en goles", añadió el técnico azulgrana antes de enfrentarse el sábado al Valencia, donde apuntó a Rodrigo Moreno como uno de los mayores peligros.

"Rodrigo es un futbolista extraordinario que no solo nos puede complicar a nosotros sino a cualquier equipo, es una pieza clave para el Valencia, yo hubiera preferido que no jugara", reconoció Setién, quien, sin embargo, no entró a valorar los rumores sobre el interés del Barça por el delantero valencianista.

"A mí me gustan todos los grandes futbolistas", se limitó a afirmar Setién, que apuntó a Griezmann como una de sus opciones para lidiar con la baja de larga duración del uruguayo Luis Suárez.

"Es una opción realmente. Ahora no tenemos un jugador muy específico que pueda jugar de '9', pero la alternativa de Griezmann que el otro día lo hizo francamente bien, está ahí y lo valoramos", afirmó el técnico azulgrana.