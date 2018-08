Mourinho criticó la falta de "clase" del Manchester City

A Mourinho no le gustó primero de los ocho episodios de la serie "All or Nothing" ("Todo o nada") difundido por Amazon, que relata las últimas semanas de la temporada 2017/2018.

"No la vi, pero sé algunas cosas sobre la cinta. No es necesario ser irrespetuoso para hacer una fantástica película", señaló Mourinho, quien aparece varias ocasiones a lo largo del episodio, especialmente en el momento del derbi ganado por los 'Red Devils' en abril, que retrasó el título de sus rivales.

El técnico luso es reflejado como defensivo, mientras que Pep Guardiola se muestra como un entrenador que predica el fútbol de ataque.

"Mi reacción es que si eres un club rico, puedes comprar jugadores de alto nivel, pero no se puede comprar la clase. Es mi primera reacción", añade 'Mou'.

"La segunda reacción es que, como yo aparezco en la película, podría pedir derechos de imagen. Pero si me envían una de las camisetas que tenían en el túnel, de las que decían 'Lo hicimos el día del derbi', renuncio a los derechos", ironizó en alusión a las camisetas preparadas por el City para una eventual celebración del título el día del partido ante el United.

Las palabras de Mourinho llegaban antes de que el Manchester United cayera 3-2 en Brighton y sufriera su primera derrota de esta Premier League.

Este domingo, el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, apaciguó los ánimos respecto a su vecino, tras la victoria de su equipo por 6-1 ante el Huddersfield.

"Es verdad, no se puede comprar la clase. Estoy de acuerdo con José. Creo que tuvimos una pasada temporada increíble. Lo hicimos por nuestros méritos", señaló.

"Es la opinión de José. Otra persona dirá que le gusta algo, otro dirá que no. Pero estoy de acuerdo con él, la clase no se compra", añadió.