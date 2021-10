El Liverpool dejará en libertad a Loris Karius

Por Redacción de TVN



Medios europeos como As, Bild y Mirror han revelado que el Liverpool ha decidido dejar en libertad al guardameta alemán, Loris Karius en la ventana de invierno.

El portero, que no ha vuelto a jugar con la camiseta del club 'red' desde aquella fatídica final de Champions de 2018, ha pasado las dos últimas temporadas cedido en el Besiktas y el Unión Berlín. Su mal papel en la final, en la que erró en dos de los tres goles del Real Madrid, sepultó su carrera en el club inglés.

Ese verano se marchó al Besiktas, donde firmó por dos años. En Turquía se ganó la titularidad durante las dos temporadas, aunque en mayo de 2020 dio por finalizada su cesión por impagos. Tras ello, recaló en la Bundesliga para firmar por el Unión Berlín, pero en el club alemán solo jugó 4 encuentros la pasada temporada.

Este verano no encontró destino, a pesar de que "hubo algunos equipos interesados, aunque no llegaron a buen puerto por diferentes razones", según confirmó él mismo a Bild. Por ello, sigue en la plantilla del Liverpool, pero no ha ido convocado en ningún partido. En enero tendrá la oportunidad de fichar gratis por cualquier equipo.