Guardiola prefiere el sexo a entrenar

La cuestión venía motivada por unas palabras del brasileño Dani Alves (París Saint-Germain), que al hablar de su etapa a las órdenes de Guardiola en el Barça lo había comparado con el placer experimentado con el sexo.

"Yo prefiero el sexo, de lejos", aseguró con una sonrisa Guardiola.

Alves participa en el documental "Take the Ball, Pass the Ball", donde se aborda la etapa de Guardiola al frente del Barcelona, en unos años en los que guió a su club de formación a los títulos de la Liga de Campeones de 2009 y 2011, entre otros éxitos.

Guardiola abandonó el Barça en 2012. De 2014 a 2016 dirigió al Bayern de Múnich y desde 2016 lleva las riendas del Manchester City, con el que fue campeón de la Premier League el pasado curso y con el que va líder en el campeonato inglés esta campaña.

El domingo, el City de Guardiola tiene un derbi estelar contra el Manchester United de Jose Mourinho.