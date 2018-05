Guardiola espera que Agüero se quede en el Mánchester City

El técnico español Pep Guardiola no quiere que Sergio Agüero deje el Mánchester City y lanzó un mensaje al delantero argentino de que puede quedarse en el club inglés tanto tiempo como él quiera.

Informaciones en España hablan de que el anterior club de Agüero, el Atlético Madrid, está interesado en ficharlo para la próxima temporada.

La relación de Agüero con Guardiola ha sido motivo de debate después de que algunas informaciones hablaran de enfrentamientos entre ambos en el pasado.

Pero el técnico del City lanzó un mensaje desalentador al Atlético, afirmando que Agüero, que cumple 30 años el próximo mes, desea seguir con el equipo con el que ha conseguido un récord en el club de 199 goles.

"Espero que no pase. Mi deseo es que no pase, pero no lo sé", afirmó Guardiola sobre el supuesto fichaje por el Atlético.

"Ha pasado muchas veces en estas ruedas de prensa y lo he dicho miles de veces: Sergio se va a quedar hasta que decida que ha llegado la hora", explicó.

"Lo dije la pasada temporada y ésta muchas veces y lo repito hoy. Por eso digo que no va a pasar, aunque en fútbol nunca sabes", dijo.

El Mánchester City fichó a Agüero procedente del Atletico en 2011 y ha sido uno de los jugadores claves de los éxitos del club, entre ellos tres títulos de Premier League.

Con problemas por una lesión de rodilla, Agüero debe recuperarse a tiempo para el Mundial y después tiene contrato con el City hasta 2020.

El jugador declaró en su día que quiere regresar a Argentina y jugar por su equipo Independiente cuando termine su periplo por Europa.