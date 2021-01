Guardiola califica de "genio" al técnico de su próximo rival, Sam Allardyce

Por TVMAX Deportes



Pep Guardiola calificó a Sam Allardyce, el técnico del West Bromwich Albion, contra el que se enfrentará el martes en partido de la 20ª jornada de la Premier League, de "genio del fútbol" después de haber salvado a numerosos equipos ingleses del descenso.

El que fuera seleccionador inglés durante un breve espacio de tiempo en 2016, fue nombrado el mes pasado como técnico del West Brom el mes pasado en sustitución del croata Slaven Bilic.

Allardyce, que entrenó en el pasado a Bolton, Newcastle y West Ham, entre otros equipos, tiene el récord de equipos salvados del descenso en el fútbol inglés.

"Ha tenido buenos y malos resultados, como todos", declaró Guardiola en la previa del partido.

"No es fácil coger un equipo con la temporada empezada, pero contra los Wolves (Wolverhampton), Liverpool y otros equipos ha tenido buenos resultados", añadió.

"Sam Allardyce es un genio a la hora de hacerse cargo de equipos que para todo el mundo están sentenciados y obtener resultados. Si esto pasa una, dos o tres veces, puedes decir: 'Ok, ha tenido suerte'. Pero no es el caso, porque lo ha hecho y no sé cuantas veces ya".

Pese a los buenos resultados obtenidos desde que se hizo cargo del equipo, el West Brom se mantiene en la zona de descenso, seis puntos por detrás de la 17ª plaza, ocupada actualmente por el Brighton.

Hace un mes, en el último partido con Bilic en el puesto de entrenador, el West Ham empató a un gol con el City.

"Tuvimos ocasiones al final para ganar el partido, pero nuestro juego no era entonces muy bueno. Tenemos que jugar mejor de lo que lo hicimos entonces para ganar el partido", advirtió Guardiola, cuyo equipo podría igualar con el líder Manchester United en caso de victoria.