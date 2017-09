Futbolista argentino Agüero herido en un accidente de auto en Holanda

"El delantero del City estaba en Holanda en su día libre y sufrió heridas. Regresará a Mánchester esta mañana y se examinará su estado ante el partido de la Premier League de mañana frente el Chelsea", informó el club inglés sobre el jugador de 29 años.

El City no precisó las heridas que sufre el jugador, pero la prensa británica habló de una costilla rota.

El diagnóstico dictará además si Agüero puede disputar el partido ante Perú el jueves, en Buenos Aires, en el que Argentina se juega gran parte de sus posibilidades de clasificarse al Mundial de Rusia-2018.

A falta de dos partidos para el final de la fase clasificatoria, los argentinos son quintos en el grupo de Sudamérica, y tal como están las cosas deberían disputar el repechaje ante un equipo de Oceanía.

Antes del percance, Agüero colgó una foto en su cuenta de Instagram con el cantante colombiano Maluma, que el jueves actuaba en Amsterdam, y el mensaje "@maluma.Gracias por la invitación!!"

El portavoz de la policía de Amsterdam, Frans Zuiderhoek, confirmó a la AFP que la policía había acudido a un accidente el jueves por la noche, a las 23H00 aproximadamente, cuando "un taxi chocó con una farola", y dijo que "no hubo heridos graves".

El vocero no confirmó las identidades de los dos pasajeros y el conductor, que pidieron que no se difundieran, pero aclaró que "no hubo más vehículos implicados" y que los heridos "fueron trasladados al hospital para ser examinados".

Se desconocen por el momento las causas del accidente, ocurrido en una calle llamada De Boelelaan, cerca del pabellón Arena A, donde actuó Maluma.

Independiente: "¡Fuerza y pronta recuperación!"

Su club argentino antes de dar el salto a Europa, Independiente, le deseó "¡Fuerza y pronta recuperación Sergio Agüero! Todo Independiente está con vos en este difícil momento".

El delantero argentino vivía un momento dulce en el club inglés dirigido por el español Pep Guardiola y en el que está jugando su séptima temporada.

Con un gol más el argentino de 29 años igualará el récord de 177 dianas del City que tiene Eric Brook desde 1939.

Ídolo del Etihad Stadium al ser clave en los títulos de 2012 y 2014, además de ser el máximo goleador de la Premier League en 2015, Agüero tuvo problemas para encandilar al técnico español, que parecía preferir al brasileño Gabriel Jesús en su puesto.

A fuerza de determinación, sin quejarse públicamente, el internacional argentino reconquistó al técnico. Esta temporada suma siete goles en siete partidos, incluyendo un triplete al Watford a mediados de septiembre (6-0).

De nuevo indispensable, Agüero puede jugar solo en ataque o acompañado de Gabriel Jesus, en el nuevo esquema de Guardiola con dos puntas.

Sus compañeros están encantados con el antiguo jugador del Atlético de Madrid. "Si tu das una ocasión a Sergio, nueve de diez son gol", señaló Raheem Sterling.

"Es excepcional, una máquina de goles. Le necesitamos", añade el internacional alemán Ilkay Gündogan.