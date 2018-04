Ferguson, Guardiola y Mourinho: los rivales aplauden la carrera de Wenger

Relacionados Arsene Wenger pone fin a su reinado en el Arsenal tras 22 temporadas

Ferguson vivió grandes duelos con Wenger durante sus años al frente del Mánchester United, un club al que entrenó de 1986 a 2013. Wenger está al frente de los Gunners desde 1996.

"Tengo un gran respeto por él y por el trabajo que ha hecho en el Arsenal", afirmó el escocés en la página web del Mánchester United.

"En una era en la que los entrenadores de fútbol duran apenas una o dos temporadas, servir durante tanto tiempo en un club como el Arsenal es un gran logro", subrayó.

Ferguson considera a Wenger "uno de los grandes entrenadores de la historia de la Premier League" y dijo estar "orgulloso de haber sido rival, colega y amigo de un hombre así".

Para Guardiola, el entrenador del Mánchester City, recientemente campeón de la Premier Legue, la figura de Wenger es un ejemplo a seguir.

"Es difícil. Sir Alex Ferguson lo hizo en el United y Arsène Wenger también lo ha hecho. Es complicado", estimó el técnico español sobre el hecho de pasar más de dos décadas en el banquillo de un mismo club.

"Todo mi respecto por lo que ha hecho. La Premier League se construye con grandes personalidades como la de Arsène", apuntó.

Guardiola lleva desde 2016 en el fútbol británico, en el banquillo del Mánchester City. Antes dirigió al FC Barcelona (2008-2012) y al Bayern de Múnich (2013-2016).

'Que no se retire'

Por su parte, el portugués José Mourinho, que ha tenido una gran rivalidad con Wenger, respondió con deportividad a la hora de valorar la carrera del francés, deseando "que no se retire del fútbol".

"Sabemos lo que ha conseguido. Si él está feliz con esta decisión, entonces yo también estoy contento. Espero que no se retire del fútbol", declaró el actual técnico del Mánchester United.

"La gente del fútbol no tiene la memoria corta y yo tampoco. Sé lo que significa. Ha ganado tres títulos de la Premier League, siete Copas de Inglaterra y no sólo eso. Lo que ha hecho en Japón, en Francia... Lo que ha aportado al fútbol francés", estimó.

Las palabras de reconocimiento de Mourinho contrastan con otras del pasado, en las que el portugués tuvo enfrentamientos verbales con Wenger.

'Mou' calificó a Wenger en su día de "especialista en el fracaso", recordando al francés que su último título en la liga inglesa llegó en 2004.

Pero este viernes, Mourinho utilizó un tono conciliador en todo momento.

"Si está centrado en el siguiente capítulo de su carrera y de su vida, estoy feliz por él. Estoy seguro de que nosotros como club, ya que Wenger y el Arsenal fueron durante muchos años los mayores rivales (del Mánchester United) durante la época de Sir Alex (Ferguson), mostraremos al señor Wenger el respeto que merece", deseó.

Mourinho ha tenido importantes duelos con el Arsenal de Wenger, tanto en su actual etapa en el Mánchester United (desde 2016) como en las anteriores en el Chelsea (2004-2007 y 2013-2015).

"Irrepetible"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, consideró "un gran modelo" a Wenger, mientras que el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, consideró que es "uno de esos entrenadores que tenían contratos de otro tiempo" y por lo tanto "irrepetible".

El mediocampista del Chelsea Cesc Fábregas, que estuvo a las órdenes de Wenger en el Arsenal, escribió un mensaje en Instagram tras conocer la noticia.

"No me esperaba esto, pero esto demuestra la gran dignidad y la clase. No olvidaré nunca sus consejos y su apoyo, su tutela y su enseñanza. Confío en mí desde el primer día y le debo mucho, era como una figura paternal para mí y siempre me llevó a ser mejor. Arsène, te mereces todo el respeto y la felicidad del mundo", dijo.