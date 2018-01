Conte alude a la "demencia senil" de Mourinho

Relacionados Mourinho niega que dejará el Mánchester United

Preguntado por los comentarios de Mourinho (54 años), Conte (48 años), que se sintió aludido de manera indirecta, utilizó una expresión italiana, "demenza senile", que se traduce como demencia senil, bromeando sobre ese "olvido de cómo era en el pasado".

"¿Si no me comporto como un payaso quiere decir que he perdido mi pasión?", se había preguntado Mourinho el miércoles. "Prefiero comportarme como lo hago, más maduro (...) Uno no está obligado a comportarse como un loco", dijo, en lo que se interpretó como un dardo de 'Mou' a otros técnicos y especialmente al italiano.

Según Conte, Mourinho continúa interesándose demasiado en el club londinense, al que guió en el pasado a tres títulos de campeón de Inglaterra.

"Se trata de una persona que continúa mirando lo que pasa aquí. Se fue, pero sigue mirando lo de aquí", estimó.

Conte y Mourinho tienen mala relación. En noviembre no se dieron la mano al término de la victoria de los Blues contra los Red Devils (1-0) en la Premier League.