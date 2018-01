Alexis Sánchez niega que Thierry Henry le instase a dejar el Arsenal

Sánchez escribió este miércoles en su cuenta de Twitter: "Quiero aclarar que Henry nunca me dijo de abandonar el club, fue una decisión personal... Él AMA el club y sería bonito verle un día como entrenador del Arsenal porque ama el club".

I want to clarify that Henry never told me to leave the club, it was a personal decision ... he LOVES the club and someday it would be nice to see him as the arsenal coach because he loves the club ...