"Está atento y en primera línea", dice Emery sobre Neymar y las sesiones de vídeo

"En todas las sesiones de vídeo está atento y en primera línea. Todos los jugadores saben que las sesiones de vídeo son importantes. Si no hago sesiones de vídeo... ¡Son los jugadores los que me lo piden! No conozco un entrenador que no haga sesiones de vídeo", dijo Emery, en la víspera del duelo ante el Anderlecht en Liga de Campeones.

En las últimas semanas varios medios han publicado que Emery y Neymar han tenido algunas diferencias, y una de ellas sería por la excesiva duración de las sesiones de vídeo.

"Neymar va a triunfar aquí. Cuando vino lo hizo con la motivación de trabajar con el PSG. Tiene todas las capacidades individuales en un equipo de mucho talento. Tiene motivación y ambición para crecer al más alto nivel del fútbol. Va a triunfar en los objetivos individuales y colectivos", añadió Emery.

Al antiguo técnico del Sevilla le preguntaron por la adaptación de la estrella brasileña: "Quiere estar con nosotros, piensa que junto al PSG es la mejor manera para triunfar en el presente y en el futuro".

Los medios también se interesaron por el momento de forma del francés de 18 años Kylian Mbappé, que ha bajado su rendimiento en los últimos partidos.

"Hice un análisis de sus diez partidos con nosotros y ha completado una gran actuación. Ha elegido estar aquí muchos años, para crecer con el PSG. Que un partido no salga como nosotros o él quiera, es normal durante una temporada. Ha jugado a un gran nivel muchos partidos", dijo.

Dominador de la llave B de la Champions con 12 goles marcados y ninguno encajado, el París Saint Germain de la MCN (Mbappé, Cavani y Neymar) recibe al Anderlecht el martes en el Parque de los Príncipes, en un partido en el que validará su pase a octavos si logran un mejor resultado que el Celtic ante el Bayern Múnich.