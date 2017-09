Polémica entre Forlán y Alves por el papel de Cavani en el París Saint-Germain

"No tiene ningún sentido que Dani Alves vaya a por el balón. No hace falta que haya un tercero que acuda a ayudar a uno para que el que lanza siempre no tire. Eso es de niños. Pero bueno, son amigos, son brasileños y se defienden entre ellos", afirmó Forlán, de 38 años, en el programa "El Partidazo" de la Cope.

En el minuto 57 del partido de la sexta jornada de la Ligue 1, Dani Alves parecía esconder a Cavani un balón para que no lanzara una falta.

"Alves no pinta nada ahí", sentenció Forlán al hablar del gesto del brasileño.

Dani Alves respondió utilizando de nuevo una explicación que ya había dado a la prensa brasileña: "No sé qué partido vieron ustedes, pero para vuestra información no quité el balón a ningún compañero, al revés, a mí me lo quitaron", escribió en Twitter.

"Y también para vuestros datos, el último gol de falta del PSG lo hice yo. Así que cierren el orto y dejen de hacer polémica con mi nombre", apuntó.

Alves había marcado de falta directa contre el Mónaco en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia) ganada por el club de la capital (2-1), el 29 de julio en Tánger.

Fallo por los nervios

Forlán, actualmente sin equipo y compatriota de Cavani, habló también de la polémica entre 'Edi' y Neymar por quién lanzaba un penal, que el uruguayo terminó fallando.

"Si Cavani tira los penaltis desde que se fue Ibrahimovic, por respeto tendría que seguir haciéndolo", afirmó.

"Cavani falla el penalti porque en vez de estar concentrado está discutiendo para ver quién lo lanza", estimó, aunque admitió que no le "extrañaría que por marketing y su importancia en el club" el PSG terminara decidiendo que el primer lanzador es Neymar.

Este jueves, en una conferencia de prensa, el entrenador Unai Emery prefirió no revelar públicamente cuál será el lanzador número 1 y apuntó que se lo dirá primero a los jugadores.

"El año pasado, el jugador para tirar los penales era Cavani. Este año, con la llegada de Neymar, son dos. Después, la decisión de quién es el número 1 y quién el número 2 es una decisión que tengo que tomar y vamos a hacerlo así", afirmó.

"El que sea primero o segundo, se lo diré primero a los jugadores y también a todo el equipo", insistió el entrenador.