El Lille de Bielsa se hunde todavía más ante el Marsella

El único gol del duelo en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, en la periferia de Lille, lo consiguió Morgan Sanson, rematando en el área, de primeras, una falta desde el lateral sacada por bajo por su compañero Florian Thauvin, en el minuto 5.

Ese tempranero tanto bastó a los marselleses para llevarse el triunfo y colocarse cuartos en la clasificación, a un punto de la zona de Liga de Campeones y superando ahora en un punto al Nantes (5º), que el sábado había perdido 1-0 en Dijon (14º).

Bielsa sufrió otra noche de pesadilla, esta vez contra un equipo al que entrenó en el pasado (2014-2015).

"No es fácil, es una situación complicada. No se puede digerir esta nueva derrota fácilmente", admitió el argentino. "Es el partido en el que mejor hemos defendido y en el que mejor hemos atacado, pero no podemos estar satisfechos", añadió, considerando "justificados" los gritos de "¡Dimisión, dimisión!" que se escucharon al término del partido por parte de aficionados que solicitaban la renuncia de Bielsa.

Para el Lille, el inicio de temporada continúa siendo una pesadilla: empezó con altísimas expectativas, con el fichaje del 'Loco' como entrenador, pero la euforia ha dejado paso a la perplejidad y el miedo, con un equipo que sólo ha ganado un partido esta liga y que es penúltimo, a cuatro puntos de la zona de salvación.

En sus últimos seis partidos en la Ligue 1, el Lille ha perdido cinco y ha empatado otro, un balance paupérrimo y una dinámica de la que el equipo es por ahora incapaz de salir.

Esta semana estuvo incluso cerca del desastre en los dieciseisavos de final de la Copa de la Liga, donde tuvo que clasificarse en la tanda de penales ante un equipo de segunda división, su vecino Valenciennes.

- Lyon, tercero -

En otro partido destacado del domingo, el Lyon ascendió al tercer puesto con un triunfo cómodo ante el colista Metz, por 2-0, gracias a un doblete de Nabil Fekir.

Fekir abrió el marcador en el minuto seis con un zurdazo al primer palo desde una posición escorada, y sentenció poco después a pase del holandés Kenny Tete (20).

Con nueve goles, Fekir es el máximo realizador de los suyos esta temporada liguera, sólo por detrás del colombiano Radamel Falcao (13 dianas) y del uruguayo Edinson Cavani (11).

El Lyon se queda a tres puntos del Mónaco (2º) y a siete del PSG (1º), pero vuelve a un podio que no pisaba desde que se produjo su única derrota de la temporada, el 17 de septiembre ante el París SG (2-0).

El conjunto lionés sumó su cuarta victoria consecutiva entre todas las competiciones, y afronta con optimismo el próximo duelo de la Europa League ante el Everton el jueves.

"Estamos en la jornada once, así que (ser terceros en la clasificación) significa algo. Pero nada ha terminado. Lo importante es ser regulares, estar entre los tres primeros al final de la temporada", declaró el técnico del Lyon, Bruno Genesio.

El Metz concedió su décima derrota en once partidos, a la espera de la llegada el lunes de su nuevo entrenador, Frederic Hantz sustituto de Philippe Hinschberger.

Por su parte, el Saint-Etienne (6º) no pasó del empate 0-0 en el campo del Toulouse (10º).