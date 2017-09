"De pequeño mi ídolo era Zidane y ahora es mi entrenador", dice Asensio

"De pequeño mi ídolo era Zidane y ahora es mi entrenador. Y me sorprende mucho cada día Cristiano, su ambición pese a todo lo que ha ganado. Tiene esa ambición que contagia a los compañeros", dijo cuando le preguntaron qué le sorprendía de estar en la primera plantilla del Real Madrid.

"Es un día muy importante para mí, por ampliar mi contrato con el club mas grande del mundo, es un orgullo. El pasado fue un gran año y crecí mucho, hemos empezado bien y mis objetivos son los mismos, ganar muchos títulos con el Real Madrid", añadió.

Llegado al Real Madrid en 2015 procedente del Mallorca, Asensio explotó el pasado año, especialmente en la última parte de la temporada, convirtiéndose ya en un ídolo de la afición merengue.

"Ha ido muy rápido, pero lo he sabido llevar bien. Mi familia me ha apoyado siempre, tanto en los momentos difíciles como en los más bonitos. Así me mantengo como soy", dijo.

Asensio se une a la serie de renovaciones en la plantilla blanca, después que en las últimas semanas también hayan prolongado su compromiso con el club 'merengue' Raphael Varane, el joven Marcos Llorente, así como Marcelo, Isco Alarcón, Dani Carvajal y Karim Benzema.

El futbolista mallorquín, cuatro veces internacional con España, entró este viernes en la lista del seleccionador Julen Lopetegui para los últimos partidos de clasificación al Mundial de Rusia 2018.

"Siempre ir a la Selección es un orgullo, representar a mi país, y más en un año tan importante, de Mundial. Estoy muy contento por la llamada. Trabajaremos para estar en Rusia", dijo.