Las dudas sobre su renovación no preocupan a Messi, dice Valverde

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, volvió a lanzar este viernes un mensaje de tranquilidad respecto a la renovación de Leo Messi, quien supuestamente no habría firmado todavía la misma, asegurando que la forma de jugar del delantero muestra que "no está preocupado".

Preguntado en rueda de prensa por qué diría a los aficionados preocupados sobre el hecho de que Messi aún no ha firmado su renovación, Valverde afirmó: "Que no se preocupen, que vean jugar a Messi y verán que él no está preocupado".

"Él juega bien y es un gusto verle jugar", añadió el entrenador azulgrana.

El FC Barcelona había anunciado en julio un acuerdo para la renovación de Messi hasta 2021, pero, al parecer, éste todavía no habría firmado la misma.

"Hay un acuerdo con él (Messi) desde el mes de junio", aseguraba el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, el pasado 5 de septiembre en sendas entrevistas en los diarios deportivos catalanes Sport y Mundo Deportivo.

"Son tres contratos. Uno con la Fundación de Messi, que está todo firmado con el presidente de la Fundación y con el hermano del jugador. Hay un contrato de imagen de Leo Messi, que lo ha firmado su padre, que es el administrador de su empresa, y el contrato laboral, que también lo ha firmado el padre de Leo, que tiene poderes", explicó entonces Bartomeu.

"Falta hacer la firma protocolaria con Leo con la fotografía. Hemos tenido problemas de agenda hasta ahora", pero "estamos tranquilos", añadió el presidente azulgrana.

El pasado martes, el presidente de la Liga española, Javier Tebas, afirmó que "Messi tiene contrato y él ha renovado, es lo que manifiesta el FC Barcelona".

"Los contratos son oficiales cuando se firman y no cuando se dice que se han firmado. Creo que ha firmado, si no me engañan lo ha firmado", añadió el presidente del campeonato español a los medios al margen de un desayuno informativo.