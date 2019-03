Zidane asume el 'gran desafío' de repetir al frente del Real Madrid

"Mi corazón me dice que he descansado estos meses", añadió Zidane, que sustituye en el cargo a Santiago Solari, nueves meses después de haber abandonado el puesto al final de la temporada pasada.

Tras una brillante primera etapa al frente del equipo blanco, con la consecución de tres 'Champions' consecutivas entre 2016 y 2018, Zidane vuelve para tratar de enderezar el rumbo del Real Madrid, que ya se ha quedado sin opciones de título esta temporada.

"Lo que quiero es otra vez trabajar y poner al club donde tiene que estar", dijo Zidane, en el acto de presentación como nuevo entrenador 'merengue'.

"De nuevo asumes la responsabilidad como entrenador en un momento de dificultad", dijo en el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a su nuevo técnico, que entiende que asume un riesgo tras el buen recuerdo dejado hace casi un año.

"Me acaban de preguntar: '¿no tomas un riesgo?', pero si pensara en eso, no habría vuelto. No es solo el hecho de volver, me animan otras cosas, es un segundo proyecto para mí, para el club", añadió en el acto de su presentación como nuevo técnico.

"Voy a afrontar el desafío porque tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de volver a entrenar", aseguró Zidane, que justificó su marcha al término de la pasada temporada por la necesidad de aire fresco en el equipo.

'La mejor solución'

"Cuando me fui es porque era el momento para mí, y creo que para el vestuario, no me fui porque me gustara marcharme sino porque creí que había que cambiar algo", explicó.

"Cuando me marché era la mejor solución para todos, no sólo para mí", insistió Zidane, recordando que no se ha querido ir a ningún otro equipo.

"Cosas tenemos que cambiar para el próximo año, pero ahora lo importante es que he vuelto y tenemos tiempo para hablar y ver lo que se puede hacer", dijo.

"Pero hoy ese no es el tema, nos faltan once partidos y lo que queremos es acabar bien" la temporada, afirmó Zidane.

Tercero a doce puntos del líder liguero, el Barcelona, la principal misión de Zidane es acabar lo más arriba posible entre los cuatro primeros para asegurar la plaza de 'Champions' la próxima temporada.

"La ilusión de volver a entrenar nadie me la va a quitar y voy a hacer todo para que el equipo vaya mejor", insistió Zidane, quien aseguró que no tuvo ninguna duda cuando el presidente blanco lo llamó para volver a liderar el equipo.

"Ahora lo que tengo que hacer es pensar en el partido del sábado (contra el Celta en Liga), volver a estar con los jugadores y preparar el partido del sábado", afirmó.

"Vuelve al Madrid el mejor entrenador del mundo, estamos orgullosos de que estés de nuevo con nosotros porque representas la grandeza de este club, gracias de nuevo por tu lealtad y formar parte de este escudo legendario", concluyó, por su parte, el presidente Pérez