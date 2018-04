Valverde sopesa dar descanso a Messi ante el Leganés

"Lo veremos, él jugó el otro día (contra la Roma), pero ya el día del Sevilla descansó una parte del partido, también como venía arrastrando molestias, tampoco jugó con la selección", recordó Valverde este viernes al ser preguntado este viernes si Messi podría descansar.

"Es un jugador que también tiene que mantenerse activo porque él se siente mejor, pero lo tenemos que valorar después del entrenamiento", añadió el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado en el Camp Nou.

Valverde aseguró que no se encuentra especialmente preocupado por el estado físico de sus jugadores, pese a encontrarse en el tramo final de la temporada.

"No me preocupa excesivamente. Me preocupa cuando un jugador tiene una molestia, pero no por el estado físico general del equipo", explicó.

"Hay el tema de Busquets, que estamos encima de él, y las pequeñas sobrecargas o golpes. Lo que no queremos es una lesión muscular importante que te saca de la competición", añadió el técnico azulgrana, que instó a centrarse en el partido de Leganés, en lugar de mirar al partido de vuelta de cuartos de final contra la Roma.

"De cara al partido de mañana lo que cuenta es sumar tres puntos", aseguró Valverde, recordando que "si ganamos cinco partidos de los ocho que quedan, seremos campeones por lo que no tenemos que pensar en ningún otro partido".