Suarez le hace una broma a Vidal en sus redes sociales

"No estoy contento, no estoy feliz, pero sí tratando de dar vuelta esto y ganarme un puesto de titular. He trabajado mucho, toda mi carrera he sido titular. Esta vez no me ha tocado, pero estoy tranquilo, sé que va a llegar".

No obstante, Vidal volvió a alegrarse el día martes, ya que fue titular en la goleada de 5-1 contra el Valladolid y convirtió uno de los goles.

Tras la magistral actuación del conjunto catalán, el delantero Luis Suarez realizó una broma a su compañero de club. El uruguayo concluyo el partido con el quinto gol. Tras finalizar el encuentro, compartió a través de su instagram, una historia del gol del chileno y le dedicó una frase. “Ahora si estás contento”.