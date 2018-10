Suárez: Messi es "el mejor del mundo", "lo necesitamos pero no dependemos"

Relacionados Messi vuelve a entrenarse con el Barcelona once días después de su lesión

"Al no estar Leo, el mejor del mundo, teníamos que demostrarnos a nosotros y a él que podíamos igual ser superiores. Que él sepa que lo necesitamos pero que no dependemos sólo de él", declaró Suárez luego de su triplete en el clásico ante el Real Madrid el pasado domingo, en diálogo con la radio uruguaya El Espectador.

El artillero fue uno de los pilares de la goleada 5-1 del Barcelona al Real Madrid, a tal punto que el rotativo catalán Mundo Deportivo tituló el miércoles "'Leo' Suárez" y dijo que "en ausencia de Messi, Luis Suárez se ha erigido en el líder del Barça de Ernesto Valverde".

El uruguayo había recibido críticas este año al comienzo de la temporada por su estado físico.

"En Barcelona, hay que convivir con la crítica, y ser autocrítico. Cuando jugamos contra Sevilla tenía cuatro días de práctica después de un mes de vacaciones. Era obvio que iba a estar lento. Los goles son otra cosa, pero antes del clásico yo ya me sentía muy bien", confesó al programa "Tuya y mía" de El Espectador en la tarde del martes.

Suárez, de 31 años, también habló de su retiro.

"Con lo identificado que estoy con Uruguay, me gustaría que se me recuerde por eso. No sé qué serán las vueltas de la vida, pero mi pensamiento ahora es estar agradecido con todo el país y no estar identificado con medio país solamente", sostuvo en referencia a la posibilidad de terminar su carrera en Nacional, uno de los grandes del fútbol uruguayo, del que es hincha y en el que inició su carrera.

"Soy hincha desde chico. Miro los partidos siempre que puedo, lo sigo, sé todo, me interesa mucho el fútbol uruguayo", sostuvo el máximo goleador de la selección celeste quien dijo que todavía tiene tiempo futuro en el fútbol.

"Probablemente tome conciencia de lo que he logrado con el paso del tiempo. Ahora lo disfruto pero todavía pienso en seguir haciendo goles y miro para adelante más que para atrás", resumió.

El ariete también se refirió al escándalo que sacude a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), intervenida por la FIFA desde la renuncia de su presidente Wilmar Valdez en medio de la difusión de audios comprometedores en el marco de una licitación.

"La imagen del fútbol uruguayo a veces da lástima. Duele lo que está pasando, pero no tengo dudas (de) que se va a solucionar pronto y el fútbol uruguayo todo saldrá beneficiado", opinó Suárez.