Nike vende la camiseta de Coutinho... ¡con el Barcelona!

Las redes sociales se llenaron con capturas de imágenes de la web de Nike en la que la empresa norteamericana anunciaba en diferentes idiomas la venta de la camiseta del Barcelona de Coutinho.

"Donde ocurre la magia", comienza el anuncio de Nike, que también es el patrocinador técnico del jugador brasileño.

"Philippe Coutinho está listo para brillar en el Camp Nou. Consigue la equipación 2017/18 del FC Barcelona con el nombre del mago", añade la empresa.

Coutinho to Barcelona confirmed?!?! Nike website seems to leak that info pic.twitter.com/2MFiPEHpEY