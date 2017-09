Diego Simeone renueva hasta 2020 con el Atlético de Madrid

"La renovación de Diego Pablo Simeone ya es una realidad. Nuestro técnico estampó su firma en el nuevo contrato que lo vincula con el Atlético de Madrid por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2020", afirmó un comunicado del Atlético.

La firma de su renovación supone "una noticia muy esperada por los aficionados rojiblancos", que ven como el 'Cholo', artífice del último lustro más exitoso del club, seguirá al mando del equipo.

El técnico 'colchonero', cuyo anterior contrato finalizaba en junio de 2018, se hizo cargo de un equipo en horas bajas en diciembre de 2011 y lo revolucionó con su filosofía de trabajo, perseverancia y creer hasta el final plasmada en su "partido a partido".

Con él al frente, los rojiblancos han conquistado una Liga española (2013/2014), algo que no habían logrado desde 1996, una Copa del Rey (2012/2013), una Europa League (2011/2012), una Supercopa de Europa (2012) y una Supercopa de España (2014).

Además, el técnico argentino, de 47 años, ha llevado al Atlético a jugar dos finales de la Liga de Campeones en 2014 y 2016, ambas perdidas ante su eterno rival de la capital española, el Real Madrid.

La renovación convierte a Simeone en el entrenador que más temporadas consecutivas lleva dirigiendo un equipo en una sola etapa en la Liga española, sólo superado a nivel europeo por Arsene Wenger.

Estrenar estadio

El técnico rojiblanco vuelve con estos dos años a mirar a 2020, después que el pasado año decidiera reducir su anterior contrato, que iba hasta ese año, a 2018, en un momento en que parecía afectado anímicamente tras perder la final de la Liga de Campeones.

Pero el propio 'Cholo' se encargó de desdramatizar la situación e insistió en su deseo de ser el entrenador que estrenará la nueva casa rojiblanca, el estadio Wanda Metropolitano, este año, tras abandonar el histórico Vicente Calderón.

Simeone dirigirá su primer partido en el nuevo recinto el próximo día 16 de septiembre en Liga frente al Málaga.

Héroe del equipo colchonero ya durante su etapa como jugador (1994/1997 y 2003/2004) cuando fue uno de los artífices del doblete Liga/Copa del Rey (1995/1996), Simeone ha sabido, como entrenador, conectar no sólo con el público sino también con sus jugadores.

El delantero francés Antoine Griezmann llegó a consultarlo la pasada temporada para saber si seguiría porque deseaba seguir aprendiendo de él.

"Me ha cambiado, le ha aportado tantísimas cosas a mi juego que es difícil empezar a describirlas. Digamos que no habría sido considerado uno de los mejores jugadores del mundo si no fuera por él", afirmaba Griezmann en una entrevista con la página web de la FIFA.

Ahora, Griezmann y sus compañeros seguirán dos años más recibiendo las órdenes de un 'Cholo' dispuesto a seguir dando la batalla y que arranca la temporada dispuesto a luchar por todos los títulos.