Diego Forlán: "El tema Griezmann es difícil porque mezcla la pasión y la razón"

Griezmann cambió esta temporada el Atlético de Madrid por el Barcelona y en su primera visita al Wanda Metropolitano con la camiseta azulgrana fue recibido con cánticos de 'Griezmann muérete' por parte de un sector de la afición rojiblanca.

"No estoy de acuerdo con lo que pasó. Soy jugador profesional y me dediqué a ello porque me gustaba lo que hacía y porque me pagaban. Ahora es difícil de analizar cuando esta la pasión y la razón en el medio. Además también es difícil cuando hay mucho dinero por medio", dijo Forlán.

"El Atlético lo compró, se benefició con sus servicios, lo vendieron y ahora ganó plata. Es fútbol profesional, pero es difícil ver a un jugador cuando no es con la camiseta de toda su vida. El hincha tiene que hacer y pretender que el jugador deje todo lo mejor cuando está con ellos, porque son jugadores profesionales", confesó.

El uruguayo, delantero del Atlético de Madrid entre 2007 y 2011, dio su opinión acerca del momento deportivo que vive su exequipo, que está a seis puntos del liderato en la Liga española. Tras el último partido, Simeone dijo que están en "un año de transición".

"Con Simeone he hablado pocas veces, pero conociéndole no se está justificando ni tirando la toalla. Lo que da a entender es que en los últimos tres o cuatro años se han cambiado jugadores importantes, llegaron muchos jugadores nuevos, jóvenes, y en el fútbol se necesita transición", apuntó Forlán en la gala de premios del diario As.

"No tengo dudas de que Simeone va a seguir dando lo mejor y siendo competitivo, porque es su manera de ser y lo ha demostrado. El rendimiento que ha dado en los últimos años es muy bueno y es normal que se le exija, pero la competencia y ganas de ganar va a seguir estando", concluyó.