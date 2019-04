Caparrós, técnico del Sevilla, anuncia que padece leucemia y que seguirá en su puesto

"Tengo una leucemia crónica que no me impide ejercer mi profesión. Estoy haciendo mi vida normal y tengo que dar las gracias a todos los jugadores", declaró el técnico de 63 años en rueda de prensa.

"No tengo ningún tipo de tratamiento y quiero disfrutar de la oportunidad que me está dando el Sevilla de volver a entrenar a mi equipo. No voy a volver a hablar del tema pero quiero que todo el mundo se quede tranquilo", añadió.

Veterano entrenador de los banquillos de la liga española, Caparrós era hasta mediados de marzo el director deportivo del Sevilla FC, antes de sustituir a Pablo Machín, destituido tras una serie de malos resultados.

También había sido técnico del Sevilla de forma interina el año pasado tras el despido del italiano Vincenzo Montella.

Uno de sus predecesores en el banquillo del Sevilla, el argentino Eduardo Berizzo, que dirigió al equipo en la segunda mitad de 2017, tuvo cáncer de próstata y tuvo que ser operado en noviembre de ese año.

Berizzo dejó el equipo durante cuatro partidos, para retomar el puesto, aunque después fue despedido por sus dirigentes, poco antes del parón navideño, por malos resultados.

Caparrós, técnico muy experimentado, ocupó también otros banquillos en primera división, como Villarreal, Deportivo La Coruña o Athletic Bilbao, y ha conseguido enderezar la marcha del equipo sevillano, tras su nombramiento el 15 de marzo.

El Sevilla ganó tres de sus últimos cuatro partidos, colocándose este domingo en quinta posición de la Liga, a solo un punto de la cuarta y última plaza que da acceso a la Liga de Campeones, que ocupa el Getafe.