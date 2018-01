Barcelona ficha a Coutinho para olvidar por fin a Neymar

"El FC Barcelona y el Liverpool FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Philippe Coutinho. El jugador firmará contrato por lo que resta de temporada y cinco más, y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros", anunció el Barça en un comunicado, antes de precisar que facilitará en las próximas horas detalles sobre la llegada y el acto de presentación.

Si las cifras avanzadas por la prensa se confirman, Coutinho estará en el podio de los jugadores más caros de la historia, sólo por detrás de su compatriota Neymar (222 millones de euros) y del francés Kylian Mbappé (180 millones de euros), ambos del París Saint-Germain.

La pérdida de Neymar al principio de la temporada dejó por momentos noqueado al Barça, que reaccionó entonces invirtiendo 105 millones de euros (+42 en bonificaciones) en fichar como cura de urgencia al joven francés Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), que se lesionó en septiembre y no ha podido reaparecer hasta esta misma semana.

En el cierre del mercado de agosto, el Barça no consiguió atraer a Coutinho, pese a sus repetidos intentos, que chocaron contra las pretensiones económicas del Liverpool.

Con este mediocampista ofensivo de 1,71 metros, dotado de un gran golpeo con la derecha, el Barça intentará pasar definitivamente la página de Neymar.

Ahora unido al equipo catalán hasta 2023, Coutinho supone además un intento de rejuvenecer la línea ofensiva del Barça compuesta por Lionel Messi (30 años), Luis Suárez (pronto 31) y Andrés Iniesta (33).

"Es un jugador de ataque que tiene en la polivalencia una de sus principales virtudes. Su técnica y visión de juego le permiten organizar el juego. Además, es un centrocampista ofensivo que también puede jugar de extremo", destacó el Barça en su web al repasar las virtudes de su nueva incorporación.

Tras destacar siendo muy joven en el Vasco de Gama, dio el salto a Europa rumbo al Inter de Milán en 2010, cuando tenía 18 años.

En 2012 tuvo una primera experiencia en el fútbol español, precisamente en la ciudad de Barcelona, ya que jugó cinco meses cedido por el Inter al Espanyol.

En 2013 fichó por el Liverpool y desde entonces ha jugado allí, donde ha ido pasando de joven promesa a estrella.

Durante todo el sábado, el fichaje de Coutinho fue anunciado por la prensa, que lo consideraba ya una realidad pese a faltar la oficialización.

