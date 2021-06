El italiano Pellegrini, lesionado y baja para la Eurocopa

"Este maldito problema en el muslo no me permitirá desafortunadamente jugar esta Eurocopa", escribió el centrocampista de la AS Roma en su perfil de Instagram (413.000 seguidores).

Unos días después de la baja de otro centrocampista, Stefano Sensi (Inter de Milán), sustituido por Matteo Pessina, Pellegrini, quien ya se había lesionado a finales de temporada con el conjunto romano, "sufrió una lesión" en el entrenamiento del miércoles, había anunciado por la mañana la Federación Italiana.

Italia envió una petición a la UEFA para permitir su reemplazo en la lista de 26, amparándose en las reglas que autorizan un cambio así hasta el primer partido del torneo.

Sin esperar a la autorización formal del organismo europeo, Castrovilli ha sido llamado para unirse al grupo de Roberto Mancini que llegó este jueves a Roma, donde el viernes (19h00 GMT) tiene lugar el partido de inauguración de la competencia contra Turquía.

El centro del campo de Italia, el punto fuerte del equipo reconstruido por Mancini desde 2018, ya está muy dañado por la previsible baja el viernes de Marco Verratti: el centrocampista del París SG ha vuelto a entrenar, luego de su lesión en la rodilla derecha a principios de mayo, pero su regreso a la competición no se espera antes del segundo duelo, contra Suiza (16 junio), o del último de la fase de grupos ante Gales (20 junio).

"Tenemos que unirnos todavía más y animar a este fantástico grupo que lo dará todo en cada partido, de principio a fin. Yo creo, vamos Italia", cerró Pellegrini en su mensaje.