La federación precisó que Imobile, máximo goleador de la Serie A con 10 goles esta temporada, abandonará la concentración de los 'Azzurri' debido a la lesión.

El seleccionador de la vigente campeona de Europa Roberto Mancini llamó a Gianluca Scamacca, delantero centro del Sassuolo, para reemplazar a Immobile, quien ya había sido declarado baja a comienzos de octubre para la fase final de la Liga de las Naciones por una lesión en el muslo derecho.

La baja de Immobile se añade a las de Nicolo Zaniolo (AS Roma), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Marco Verratti (París SG) y Rafael Toloi (Atalanta), además de la ausencia de larga duración de Leonardo Spinazzola (AS Roma), alejado de los terrenos de juego desde julio.

El lunes, Pellegrini y Zaniolo fueron reemplazados en el grupo por Danilo Cataldi (Lazio) y por Matteo Pessina (Atalanta).

Italia recibirá a Suiza el viernes (19h45 GMT) en el Stadio Olimpico de Roma y jugará en Irlanda del Norte el lunes (19h45 GMT). Los italianos lideran el grupo C con el mismo número de puntos que los suizos. Bulgaria es tercera a seis puntos de los dos primeros.