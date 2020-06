"Estamos todos muy ilusionados" con la vuelta de la Liga, dice Trippier

"Estamos todos muy ilusionados y preparándonos para el partido contra el Athletic" de Bilbao, afirmó Trippier a los medios de su club tras el entrenamiento.

El Atlético se enfrentará al equipo vasco el 14 de junio en la reanudación del campeonato español, que ha estado más de dos meses parado por la pandemia de coronavirus.

"Es importante que comencemos con fuerza y ganar todos los partidos que podamos de aquí a final de temporada", añadió Trippier.

El Atlético, sexto en la clasificación, tiene por objetivo aprovechar las últimas once jornadas de la Liga para tratar de meterse entre los cuatro primeros para estar en la 'Champions' la próxima temporada.

"Me siento muy bien estando de vuelta. Fue muy duro no ver a los compañeros, ni a los técnicos ni poder entrenar cada día (durante el confinamiento por la pandemia). Fue muy duro, pero todo el mundo entiende las circunstancias", añadió.

El encierro fue especialmente difícil para el lateral rojiblanco porque "estaba acostumbrado a ser tratado cada día después de mi operación (de pubalgia, a la que fue sometido el 4 de febrero), y evidentemente no me han podido tratar cuando he estado en casa".

"Me siento bien de haber vuelto con mis compañeros y de entrenar, ya sólo tengo ganas de que empiece la Liga y finalizar la temporada con fuerza", dijo, aunque los rojiblancos perderán para lo que queda de competición a uno de sus mejores apoyos, su afición, al tener que jugar a puerta cerrada.

"He jugado algunas veces a puerta cerrada, es diferente. Está claro que siempre quieres a los aficionados apoyándote, pero todo el mundo entiende las circunstancias.

"Lo importante es que la gente se mantenga bien. Intentaremos encontrar el modo de ganar y sabemos que tenemos todo su apoyo", concluyó.