"No me gusta nada" el VAR, dice Ronaldinho durante visita a Colombia

"Yo jugué otro fútbol, yo creo que ahora ha cambiado mucho (…) nunca me gustó la idea y hasta ahora no me gusta nada", dijo al ser interrogado por la reciente utilización del VAR como sistema de apoyo al arbitraje.

El retirado astro del fútbol sudamericano manifestó sentirse inconforme con este mecanismo desde el anuncio mismo de su implementación.

Aunque el video arbitraje ya se implementó en torneos Conmebol, hasta la fecha la única liga sudamericana que cuenta con el polémico sistema es el Campeonato de Brasil.

Un año después de su estreno exitoso en un Mundial, en Rusia-2018, el VAR (que asiste en decisiones complejas o polémicas al árbitro mediante el uso de grabaciones de video) va consolidándose en Europa y más lentamente en Latinoamérica, a pesar de que periódicamente surgen cuestionamientos relacionados con su utilización.

Por otra parte, Ronaldinho también se refirió a la situación de Neymar, protagonista de un culebrón con su frustrado traspaso del PSG francés al español FC Barcelona.

"Lo importante es ver a los amigos contentos, no importa dónde jueguen (…) Él es el que tiene que decidir dónde va", declaró.

El exjugador del Barcelona y campeón mundial con Brasil en 2002, jugará dos partidos en Colombia como parte de una gira de despedida en su honor que incluirá dos partidos en suelo cafetero.

El primer encuentro se realizará este jueves en Bogotá, donde "Dinho" portará la camiseta rojiblanca de Independiente Santa Fe en un duelo ante jugadores legendarios de Atlético Nacional de Medellín.

Luego viajará a Cali para vestir los colores de los equipos de la ciudad, Deportivo Cali y América de Cali, el 20 de octubre.