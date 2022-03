FIFPro, expresó su pesar y dolor por los fallecimientos de Vitalii Sapylo, de 21 años, quien pertenecía al equipo juvenil del Karpaty Lviv, mientras que Dmytro 'Dima' Martynenko, de 25 años, jugaba para el FC Gostomel.

"Nuestros pensamientos están con las familias, amigos y compañeros de equipo de los jóvenes futbolistas ucranianos Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, las primeras pérdidas reportadas del fútbol en esta guerra. Que ambos descansen en paz", indicó FIFPro.

El Karpaty anunció la muerte de Sapylo y dijo en un comunicado que su fallecimiento se produjo el viernes 25 de febrero "cerca de Kiev" en un "combate con las fuerzas rusas mientras defendía" la capital ucraniana. "Recuerdo eterno de este héroe", escribió su club. Por su parte, Martynenko fue asesinado junto a su madre después de un bombardeo en su domicilio, según explicó la federación local de Kyiv-Sviatoshynskyi en su página de Facebook.

La FIFA y la UEFA anunciaron esta semana que los equipos rusos han sido suspendidos de las competiciones internacionales y de clubes hasta nuevo aviso.

