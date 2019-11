El futbolista español David Villa cuelga los botines a los 37 años

Villa, que milita en filas del club japonés Vissel Kobe, colgará los botines al final del campeonato japonés de fútbol.

Durante sus 19 años de fructuosa carrera, Villa pasó por los clubes de Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia y disputó 98 partidos con la camiseta de su país.

"Decidí terminar mi carrera profesional y retirarme", dijo Villa a los periodistas en Kobe, con la voz quebrada por la emoción.

"Lo he durante mucho tiempo. Este es el resultado de las conversaciones que tuve con mi familia y las personas que me rodean. Quería retirarme del fútbol, no ser forzado a hacerlo", agregó Villa.

"Aunque ya no estaré en el campo, continuaré involucrado en el fútbol de otras maneras y continuaré contribuyendo al mundo del fútbol", explicó.

Villa, que del 2014 al 2018 jugó en el equipo New York City, invertirá en el club Queensboro FC, una nueva franquicia con sede en el distrito de Queens, en Nueva York, que evolucionará en la segunda división del fútbol estadounidense.

Villa jugó en tres Campeonatos Mundiales y fue miembro del equipo español que levantó la Copa del Mundo en 2010 y ganó la Eurocopa en 2008.

Marcó 59 goles para España, siendo el máximo goleador histórico de La Roja.

Los trofeos conquistados con los clubes incluyen la Liga de Campeones 2010-11, la Supercopa de la UEFA 2011, la Copa Mundial de Clubes 2011 y dos títulos de campeón de La Liga en 2010-11 y 2012-13 con el Barcelona.

Villa marcó el tercer gol para el Barcelona en Wembley en la victoria por 3-1 sobre el Manchester United en la final de la Liga de Campeones 2010-11.

Ganó una tercera Liga de España con el Atlético de Madrid en su única temporada allí en 2013-14 después de abandonar Barcelona.

Después de dejar el Atlético, Villa jugó en la Major League Soccer, en el equipo de la ciudad de Nueva York, donde marcó 80 goles en 124 apariciones.

En Vissel Kobe, jugó junto a la leyenda española Andrés Iniesta y el delantero alemán Lukas Podolski, pero la presencia de las estrellas extranjeras envejecidas ha hecho poco para traer el éxito al ambicioso club japonés.

Vissel Kobe actualmente languidece décimo en la J-League después de 31 partidos, la misma posición en que terminaron el año pasado.

Villa ha marcado 12 goles en 26 apariciones para Vissel.

Se espera que juegue tres partidos más de la J-League, así como semifinales y finales de la Copa del Emperador.

Su ceremonia de despedida será el 7 de diciembre, el día de su último partido de J-League.

