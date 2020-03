El fútbol se une para "echar a patadas el coronavirus"

Jugadores y exjugadores como Leonel Messi, Iker Casillas, Xavi Hernández, Gianluigi Buffon, Samuel Eto'o, Valeri Karpin, Radamel Falcao o Carles Puyol se han unido a esta campaña con vídeos en los que recomiendan lavarse las manos frecuentemente, aislarse socialmente y seguir otras medidas preventivas de la OMS.

"El fútbol significa mucho para miles de millones de personas en el mundo, así que está claro que tenemos que mostrar liderazgo y solidaridad en estos días difíciles", señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al presentar la campaña junto al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

