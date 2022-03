Pero transcurridos 50 minutos de juego, ocurrió algo insólito, un aficionado saltó a la cancha y ató su cuello al poste de una de las porterías. Se pudo constatar que era un manifestante anti petróleo.

El partido estuvo detenido por espacio de siete minutos donde la seguridad del estadio del Everton consiguió romper una especie de zuncho que le ataba al palo, el partido se reanudó con normalidad.

Anti-oil protester ties himself to the goalpost at Everton vs Newcastle.Then an Everton fan runs onto the pitch and throttles him.#evenewpic.twitter.com/i8n0Bj2VqX