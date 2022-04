Por TV MAX



Freddy Eusebio Rincón, uno de los mejores jugadores que ha dado Colombia, pasó varios sinsabores en Panamá, donde en dos ocasiones fue reclamado por la justicia.

Su amistad desde niño con el narcotraficante confeso Pablo Rayo Montaño, oriundo de Buenaventura, de donde es Freddy, terminaron por irrumpir la buena vida del desaparecido astro colombiano en nuestro país.

En Panamá tenía negocios y propiedades que le fueron incautadas. Para la justicia de este país, Rincón invirtió dinero en la pesquera panameña, Nautipesca, señalada de lavar fondos del clan Rayo y de la que el cartel que dirigía "El Tío" usaba lanchas rápidas para despachar cargamentos de drogas hacia los Estados Unidos, señala una publicación del diario El País de Cali del año 2015, donde por segunda ocasión se le hizo el llamado para presentarse ante la justicia panameña.

Rincón aseguró en esa ocasión a la Revista Semana que la justicia panameña no tenía pruebas en su contra por los delitos que se le acusaba y por los que asegura, las autoridades brasileñas archivaron su caso. Aseguró que no respondía personalmente a las acusaciones ante los estrados del istmo porque sientía que no tenía "garantías".

En 2013, apareció por primera vez la orden de captura en Interpol por la investigación en Panamá.