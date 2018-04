"Fue un extraño partido", dice Zidane

"Fue un extraño partido, no nos esperábamos el gol después de un minuto, luego bajas la cabeza y les das la vida", comentó Zidane tras el encuentro, que el Real Madrid perdió 3-1, aunque logró pasar al ganar 4-3 la eliminatoria.

"Hicieron un buen planteamiento y nosotros mal, mal no el juego, el gol, porque hemos tenido ocasiones, pero hemos tenido un poco de dificultad en hacer nuestro partido", añadió.

"Hicieron muy buen partido ellos y nosotros regular, pero hemos querido hasta el final pasar y dentro de los dos partidos creo que merecíamos nosotros pasar", aseguró, convencido de que el penal que supuso el gol del Real Madrid.

"Hay penalti, me dijeron que hay penalti, no lo vi, pero, de todas formas, ha pitado el árbitro", dijo.

El técnico blanco justificó la sustitución de Gareth Bale y Casemiro tras el descanso porque "había que cambiar algo".

"No estaba contento con el planteamiento, no fue por castigar a Gareth o a 'Case', y hemos cambiado un poco la dinámica con Lucas Vázquez y Marco (Asensio), nos han aportado un poco más de energía", afirmó.

Zidane insistió en que estaba listo para pasarlo mal antes de empezar el encuentro, "lo que no me esperaba es en el minuto uno que metieran un gol, pero sufrir lo esperaba, que iba a jugar así la Juventus, presionar arriba cada balón, vinieron a presionar muy arriba, hicieron un gran planteamiento".

A pesar de las dificultades "no me he visto fuera, porque siempre pienso en positivo", concluyó el técnico blanco.