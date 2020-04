De exrefugiado a estrella del Bayern, el joven Davies recauda fondos para los emigrantes

El joven de 19 años vivió sus primeros años en un campo de refugiados de Ghana, después de que sus padres huyeran de una Liberia enfrentada en un conflicto civil.

Cuando Davies tenía cinco años, toda la familia emigró a Canadá, gracias a la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entidad a la que el joven futbolista ayudó a recaudar fondos jugando un partido virtual el pasado sábado.

Su rival fue el arquero del AC Milan Asmir Begovic, de 32 años, y que también tuvo que emigrar a Alemania desde su Bosnia natal cuando era joven, antes de establecerse en Canadá.

La pareja jugó un partido en 'livestream' del popular videojuego de fútbol PES2020 organizado por ACNUR, organismo que ayuda a 70 millones de refugiados en todo el mundo.

"Ahora mismo, el principal objetivo es recaudar dinero para ayudar a los refugiados en sus necesidades", declaró Davies en una conferencia de prensa virtual desde Múnich.

"Es obvio que el distanciamiento social es difícil para ellos en la medida en que están hacinados (en los campos) y si el coronavirus llega a uno de estos campos de refugiados, podría ser un desastre".

- Ayudar a ACNUR -

ACNUR "me ayudó cuando estuve en un campo y quiero ayudarles".

"Sólo quiero usar mi plataforma para difundir el mensaje y ayudarles lo máximo posible", agregó el jugador, que gracias a su partido virtual recaudó 9.000 euros en donativos.

"Fue realmente divertido, pero creo que él me ganó más partidos que yo a él", admitió Davies con una sonrisa.

El joven canadiense fichó por el Bayern en 2018 y esta temporada se había ganado el puesto como titular en el lateral izquierdo, pese a jugar de extremo en el Vancouver Whitecaps.

La Bundesliga fue suspendida a mediados de marzo como consecuencia del nuevo coronavirus, pero eso no impidió a Davies firmar una ampliación con el club bávaro hasta 2025.

Davies, además, ha entretenido a los hinchas del Bayern en las redes sociales con vídeos suyos tratando de decir palabras difíciles en el dialecto bávaro.

Y su interpretación de la canción 'I Want It That Way' de los Backstreet Boys se hizo viral en TikTok.

"Me encanta divertir", admitió Davies y respondió con una gran sonrisa cuando un periodista del canal RTL le ofreció un papel de invitado en una de sus telenovelas.

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) se ha mostrado dispuesta a reanudar la Bundesliga el 9 de mayo, sin público en los estadios, aunque aún está a la espera del visto bueno del gobierno de Angela Merkel.

En el momento de la suspensión del campeonato por la pandemia del nuevo coronavirus, a mediados de marzo, el Bayern Múnich lideraba la tabla clasificatoria con cuatro puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, y parecía encaminado a un octavo título consecutivo.

Davies aseguró que jugar las nueve últimas jornadas sin público será un desafío. "Si así ocurre, será diferente. Los hinchas son parte nuestra, pero es por la seguridad de todos, así que no me importa".