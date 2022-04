Por Víctor Sánchez Santander



La estrella del futbol colombiano Freddy Rincón, quien marcó un gol en el mundial de Italia 90 contra la selección de Alemania, sigue recibiendo muestras de apoyo a excompañeros, clubes y dirigentes.

En declaraciones para Antena 2, Hamilton Ricard se refirió a la comunicación que tuvo con Freddy Stiven, hijo de Rincón, que por un accidente no pudo continuar con su carrera de futbolista.

“La familia está muy golpeada. Ahí está el hijo. No lo quiere ver, no quiere entrar, no quiere escuchar noticias, dice que no es capaz de hablar con ningún médico”, confesó Ricard.

Sebastián Rincón, quién es futbolista profesional, se encuentra en Argentina y usó sus redes sociales para expresar su sentir: “Firmes viejo. Toda la fe. Te Amo, firmes”.

Los médicos de la clínica Imbanaco harán nuevos exámenes en el cerebro de Freddy Rincón para establecer los procedimientos a seguir. Su situación sigue siendo muy grave con pronóstico reservado. Solicitaron sólo tener en cuenta la versión oficial de la clínica. #FuerzaFreddy — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 12, 2022

En las redes sociales de twitter se hizo viral un # FuerzaFreddy #FuerzaRincón para expresar su solidaridad y enviarle fuerzas al mítico exjugador colombiano.

El jugador del rayo vallecano Radamel Falcao, a través de su red social de Twitter, expresó: " Mis oraciones y un abrazo a familiares y amigos de Freddy rincón en estos momentos tan duros, Mucha Fuerza para el en estos momentos de lucha por su vida".

Clubes del fútbol colombiano como Junior de Barranquilla, América de Cali y Millonarios, también expresaron sus mensajes de aliento por Freddy Rincón.