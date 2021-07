Eurocopa 'Os necesitamos', la selección española llama a los aficionados en Inglaterra

"Españoles que estáis en Inglaterra: We need you (os necesitamos)", afirma uno de los mensajes de la RFEF difundidos en internet y en redes sociales.

El lema se reproduce sobre una imagen del estadio de Wembley londinense donde se jugarán las semifinales y la final de la Eurocopa.

Debido a la pandemia, el gobierno británico exige a los visitantes extranjeros una cuarentena de cinco a diez días, lo que hace inviable el viaje de los aficionados italianos y españoles para presenciar la semifinal entre los dos países el martes a las 19h00 GMT.

Esto ha llevado a la RFEF a lanzar esta campaña para recabar no sólo el apoyo de los aficionados españoles que residen en Reino Unido, sino también el de los británicos jugando con algunos tópicos que se suelen aplicar a los veraneantes ingleses en España.

📢 A la atención de todos los españoles que vivís en Inglaterra: OS QUEREMOS ESCUCHAR EL MARTES.✈️ Ante la imposibilidad de viajar desde España, ha llegado vuestro momento.🙌🏻 ¡¡WE NEED YOU!! 🙌🏻🔗 https://t.co/kDd9KHj1Xs#SomosEspaña#EURO2020pic.twitter.com/jzWZlYuuWR — RFEF (@rfef) July 5, 2021

"If you love 'sangría', it's time to say thank. We need you!!! (Si te gusta la sangría, es hora de dar las gracias. Os necesitamos)", reza uno de los mensajes dirigido a los aficionados ingleses para que apoyen a la Roja el martes en Wembley.

Otro de los mensajes juega con la famosa canción 'Macarena' recordando a los británicos que "ponemos la Macarena en bucle, es hora de dar las gracias. Os necesitamos".

El estadio de Wembley podrá acoger 60.000 espectadores para las semifinales y la final del torneo continental, la mayoría de los cuales serán aficionados residentes en Reino Unido.