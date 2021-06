La defensa, el arma secreta de una Inglaterra menos seductora

Antes del comienzo de la Eurocopa todo el mundo hablaba de la potencia ofensiva de los Tres Leones; empezando por el capitán Harry Kane y continuando por los talentos Phil Foden, Jadon Sancho, Marcus Rashford o Raheem Sterling.

Además el equipo inglés había finalizado la fase de clasificación con 37 goles a favor en ocho partidos.

Pero por el momento, tan solo Sterling, autor de los dos goles de su equipo en el torneo, ha dado la talla.

Dos victorias por la mínima y un empate sin goles, siete puntos logrados gracias a una defensa que nunca ha sido un punto fuerte inglés.

Desde el final de la clasificación a la Eurocopa -hace un año y medio ya- el seleccionador Gareth Southgate ha ido adoptando un patrón de juego cada vez más prudente.

En la última Liga de Naciones, había intentado retomar una organización con tres centrales, con la que había alcanzado la semifinal del Mundial de Rusia 2018.

El resultado no fue del todo satisfactorio, al terminar tercera en su grupo por detrás de Bélgica y Dinamarca.

La prudencia de Southgate se puede explicar de varias maneras, la primera seguir un poco la lección de la Francia de Didier Deschamps, campeona del mundo en 2018, pero también de otros grandes equipos en el pasado, centrados en la defensa para lograr éxitos.

El seleccionador sabe que la mejor manera de sacar partido a sus defensores y a su portero es crear una estructura sólida.

A esto se une la potencia ofensiva inglesa, con la certeza de que un gol puede llegar en cualquier momento, dejando el espectáculo en un plano secundario.

Contra Croacia, como ante la República Checa, una vez habían logrado el 1-0 Inglaterra buscó guardar el triunfo, terminando el martes con un medio del campo formado por Jordan Henderson, Kalvin Phillips y Jude Bellingham, capaz de proyectarse al ataque y de hacer circular el balón, pero que no respira gran creatividad.

