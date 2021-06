República Checa elimina a Países Bajos en octavos de la Eurocopa

Esos dos goles llegaron cuando Países Bajos estaba ya con diez hombres desde el minuto 52, por una expulsión por mano de Matthijs De Ligt.

El rival de República Checa en cuartos de final, el sábado en Bakú, será Dinamarca, que eliminó la víspera a Gales con un contundente 4-0.

⚽️🅰️ A goal & assist in the round of 16...🇨🇿 Tomáš Holeš = Star of the Match 👏🤔 Did you predict that? #EURO2020pic.twitter.com/pGdlLIzTPB