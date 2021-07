Inglaterra, favorita ante Ucrania en Roma bajo la sombra del covid-19

"Inglaterra no tendrá nunca, nunca, nunca, una oportunidad mejor que esta de ganar una Eurocopa". La leyenda del Manchester United Roy Keane resume el sentimiento general después de la victoria 2-0 ante la 'Mannschaft' en octavos.

"Sé que tienen que viajar para el próximo partido, pero si tienen la suerte de llegar a la final habrán jugado seis de sus siete partidos en Wembley, no se puede imaginar algo mucho mejor que eso", había añadido el antiguo internacional irlandés para la BBC.

Al derrotar a su bestia negra por primera vez en un partido eliminatorio desde hace 55 años y el Mundial-1966 ganado en casa, los 'Three Lions' dieron un golpe sobre la mesa.

Pero ahora Gareth Southgate y sus hombres, cuartos en el Mundial-2018, yo no pueden ir de tapados.

Ante la modesta Ucrania, 24ª en la clasificación FIFA, Inglaterra (4ª) es en efecto muy favorita.

Clasificada como una de las cuatro mejores terceras, Ucrania podría asimismo verse mermada por la fatiga después de haber disputado la prórroga ante Suecia (2-1) en octavos y por la pérdida por lesión de su delantero Artem Besedin, lesionado tras sufrir una violenta entrada.

El ganador de ese choque se enfrentará en semifinales a Dinamarca (10ª FIFA) o a República Checa (40ª), dos selecciones 'a priori' muy inferiores a Inglaterra en Wembley.

Pero antes de eso, Inglaterra viaja a la capital de Italia, donde le esperan temperaturas más elevadas, pero un Estadio Olímpico sin el calor de la afición inglesa.

Al día siguiente de la victoria ante Alemania, la Federación Inglesa de Fútbol anunció que renunciaba a las 2.500 plazas -de 16.000 espectadores autorizados- a las que tenía derecho, a causa de las restricciones de desplazamiento entre Inglaterra e Italia por la pandemia de covid-19.

La UEFA, por su parte, pidió a las autoridades italianas "el bloqueo de la venta y de la portabilidad de las entradas" a partir del jueves por la tarde, pero también "la anulación de las entradas vendidas a los residentes en Reino Unido desde el 28 de junio a medianoche".

Con sólo cuatro días entre ambos partidos y una cuarentena estricta de cinco días a la llegada a Italia, hacer el desplazamiento carecía de sentido para los residentes ingleses, y aún menos para los ucranianos, cuya cuarentena es dos veces más larga.

