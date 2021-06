Gales da un paso de gigante hacia octavos tras ganar a Turquía en Eurocopa

Antes de que el extremo del Real Madrid Gareth Bale fallase un penal en la segunda parte, la otra estrella del equipo británico, Aaron Ramsey, anotó en un mano a mano con el arquero turco el primer gol del choque (42).

Connor Roberts (90+5) marcó a pase de Bale la sentencia de un choque que deja a los galeses con 4 puntos y a los turcos con su casillero aún por estrenar.

Autores de un meritorio punto ante Suiza (1-1) en la primera fecha del grupo, Gales se pone provisionalmente líder del grupo, a la espera del duelo entre 'la Nati' e Italia este miércoles.

En un formato que clasifica a 16 de las 24 selecciones participantes, los 'Dragones' se aseguraron no finalizar últimos, y con 4 puntos cuentan con buenas opciones de estar entre los cuatro mejores terceros.

Si el combinado otomano había disputado su primer partido de esta Eurocopa (derrota 3-0 ante Italia) en terreno hostil (Roma), este miércoles se hallaba como en casa en la capital azerí, un país con el que Turquía mantiene excelentes relaciones diplomáticas, y ante la mirada del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Bale: "We fought hard, worked our socks off. I missed a penalty but I feel I showed good character to keep going. That second goal was the icing on the cake."#EURO2020