Eurocopa 2020 España derrota a Croacia tras la prórroga y avanza a cuartos de la Eurocopa

Pablo Sarabia (minuto 38), César Azpilicueta (57) y Ferran Torres (77) habían remontado el tanto inicial en propia puerta de Pedri (20).

Pero Croacia resucitó en los últimos minutos y llevó el partido a la prórroga gracias a Misla Orsic (85) y Mario Pasalić (90+2).

En la prórroga fue España la que se llevó el gato al agua con goles de Álvaro Morata (100) y Mikel Oyarzabal (103).

Pedri, que a los 18 años se convirtió en el futbolista más joven en jugar la segunda fase de la Eurocopa, había provocado una tormenta perfecta a los 20 minutos.

Jugó desde el centro del campo con algo de potencia sobre el portero Unai Simón. El balón pasó por encima de su pie y se convirtió en el mayor regalo del campeonato.

España se descolocó y Croacia, empujada por miles de aficionados en las gradas del Parken Stadium, olió la sangre. Nikola Vlasic ganó el cuerpo a cuerpo a Eric García y disparó al exterior de la red (25) y un minuto después Mateo Kovacic lo hizo demasiado alto.

Curar el trauma requería un ejercicio de madurez y fue Sarabia, el jugador del momento en la Roja, el que encontró la salida embocando con potencia un despeje del arquero Dominik Livakovic.

Croacia había prometido disputar el balón y no encerrarse, pero en la práctica esperó en su campo, permitiendo el juego horizontal español pero mordiendo en cuanto un media punta intentaba romper líneas.

Rocoso y expeditivo, el subcampeón mundial dejaba sin embargo algunas rendijas y España había sido la única que sumó oportunidades en la primera mitad.

La más destacada la fabricó Pedri al leer un despiste de la zaga croata para servir en bandeja a Koke, al que la portería se le hizo pequeña (16).

Con algo más de espacio en la segunda parte llegó el 2-1 español. Pedri combinó con Torres en la izquierda y su centro limpio lo cabeceó Azpilicueta.

🌟 Spain captain Sergio Busquets is rewarded for his commanding midfield display against Croatia 👏🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020pic.twitter.com/l3l9CVHPRB