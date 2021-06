Delantero francés Dembelé estará cuatro meses de baja

Dembelé "ha sido intervenido satisfactoriamente en Turku (Finlandia) por el doctor Lasse Lempainen (...) de su desinserción del tendón distal del bíceps femoral de la rodilla derecha", afirmó el Barça.

"El tiempo de baja aproximado es de 4 meses", añadió el club azulgrana, que pierde a su jugador hasta octubre.

El extremo francés se lesionó el 19 de junio en el segundo partido de Francia en la Eurocopa contra Hungría (1-1).

Dembelé, de 24 años, tuvo que retirarse en el partido contra Hungría, 30 minutos después de haber entrado por Adrien Rabiot.

