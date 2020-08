"Tenemos un gran equipo", avisa Dembelé, autor del doblete

Recién ingresado, Dembelé ganó primero en un mano a mano a Ederson (79). Su sentencia llegó en el 87 al aprovechar un rechace.

"Cuando estás en el banquilllo, no siempre es fácil. Hay que mantener la mentalidad y poner tu piedra en el edificio", señaló el delantero francés.

My brother Tino this victory is for you, be strong my brother! Mon frère Tino cette victoire est pour toi, soit fort mon frère!🤗👊🏿 pic.twitter.com/bC7ja5S6h6