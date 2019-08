Hay que "encontrar soluciones sin Neymar", asegura Tuchel

"Debemos encontrar soluciones sin 'Ney'", admitió el entrenador del París SG, Thomas Tuchel, en una entrevista con Canal+ emitida este domingo, reconociendo que "quizás no duerma" si Neymar se marcha este verano (boreal).

"Me encanta Neymar, quiero continuar jugando con él, con Kylian y con todo el mundo. Pero la realidad es que debemos encontrar soluciones sin 'Ney' (...)", declaró el técnico alemán.

"Si perdemos a Neymar, quizás no duerma. No es posible perder a 'Ney' y encontrar a alguien que haga las mismas cosas que él", dijo Tuchel, añadiendo que no tenía noticias sobre el futuro de su N.10.

"Tal vez es una buena noticia. Es posible que se quede. Pero esto no ha terminado, debemos ser realistas", reconoció.

Neymar, que no ha escondido su deseo de abandonar el Paris Saint-Germain este verano (boreal), no fue convocado para el primer partido de la Ligue 1, este domingo contra el Nimes.

El director deportivo del club, Leonardo, confirmó que existían conversaciones para la salida del atacante de 27 años, "pero el PSG todavía no está preparado para aceptar", precisó. FC Barcelona y Real Madrid son los dos destinos que suenan para 'Ney', el jugador más caro del planeta (222 millones de euros).

