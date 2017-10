Los jugadores de la selección española, "centrados" en el partido contra Albania

"A Gerard lo vemos como siempre, lo hemos visto con el compromiso de siempre, con la misma alegría incluso dentro del vestuario", afirmó el centrocampista del Bayern de Múnich y antiguo compañero de Piqué en el Barcelona, Thiago Alcántara, en rueda de prensa tras el entrenamiento de la Roja.

"Nos apena porque venimos aquí a jugar al fútbol, no vengo aquí a hablar de la vida de nadie, de la de Koke o de la mía, venimos aquí a jugar al fútbol", añadió Thiago.

El central azulgrana fue recibido el lunes con abucheos e insultos en el primer entrenamiento de la Roja, tras criticar las intervenciones policiales del domingo en Cataluña para impedir un referéndum de autodeterminación, prohibido por la justicia española.

En la mañana de este martes, tanto Piqué como los otros barcelonistas se ejercitaron con normalidad, pese a la expectación creada por la posibilidad de que secundaran la huelga en Cataluña para protestar por esas acciones policiales.

"Es un placer estar en la selección por los méritos deportivos de cada uno y nos apena el no poder hablar, no estar cómodos de no poder hablar sobre Albania o Israel que es lo fundamental para nosotros ahora", dijo Thiago que se mostró muy serio al igual que su compañero Koke al recibir las preguntas sobre Piqué.

"Ya cansa el tema de siempre, hablar siempre de lo mismo, pero somos profesionales y pensamos en lo que tenemos que hacer que es jugar al fútbol", aseguró Koke, que insistió en que hay un buen ambiente en el seno de la selección.

"El ambiente dentro del vestuario siempre ha sido el mismo, estamos centrados todos en el partido importante que tenemos contra Albania, queremos ganar y casi sellar nuestra clasificación" para Rusia-2018, añadió el centrocampista del Atlético de Madrid.

España se enfrenta el viernes a Albania en un partido, en el que una victoria podría darle el pasaporte para el Mundial de Rusia-2018 si Italia pinchara ante Macedonia ese mismo día.