"Costa Rica es un equipo ganador", sentencia el defensor Francisco Calvo

"Somos un equipo ganador y no será la excepción ante Panamá. Iremos a jugar a tope a sabiendas que el otro equipo se juega todo y que nos van a exigir de principio a fin", declaró Calvo a los periodistas.

El defensa del Minesota United estadounidense y que se perfila como titular ante la acumulación de amarillas de Kendall Waston, afirmó que Costa Rica quiere "cerrar bien" la eliminatoria en la que solo ha perdido un partido: la visita a México por 2-0.

Por su parte, el guardameta Patrick Pemberton afirmó que está listo para suplir a Keylor Navas, quien se perderá el choque por una contractura muscular en el muslo derecho y que le obligará a tener reposo por tres días.

"Solo el hecho de ser parte de esta hermosa familia me hace muy feliz, evidentemente la clasificación nos tiene contentos, pero no debemos bajar los brazos, todos queremos cerrar dando un buen espectáculo. He entrenado fuerte y estoy listo", aseveró Pemberton.

La selección de Costa Rica viajará hoy a Panamá con las bajas del lesionado Navas y las de Waston, Bryan Oviedo y Cristian Gamboa por acumulación de tarjetas amarillas.

México (21 puntos) y Costa Rica (16), aseguraron dos de los tres boletos directos de la Concacaf al Mundial de Rusia. El último y la repesca la disputarán este martes en la última jornada Estados Unidos (12), Panamá (10) y Honduras (10), mientras Trinidad y Tobago ya está eliminada con solo 3 enteros.

En esta fecha, Honduras recibirá a México, Panamá a Costa Rica y Trinidad y Tobago a Estados Unidos.